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/639678/ممثل-الامين-العام-للأمم-المتحدة-قضية-سد-النهضة-شائكة-وتوجد-مخاوف-بشأن-ملء-السد-بسنوات-الجفاف

09:27 م - الخميس 8 يوليو 2021

قال مبعوث الامين العام للامم المتحدة، أنه يجب الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، مشيرا إلى ان قضية السد تمثل قضية شائكة، وذلك وجود مخاوف بشأن ملء السد خلال سنوات الجفاف.

اعتراض مصر والسودان

جاء ذلك خلال اجتماع أعضاء مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس في جلسة بشأن سد النهضة، لمناقشة مشروع قرار تقدمت به تونس يدعو كلا من "مصر وإثيوبيا والسودان لاستئناف مفاوضاتهم للتوصل إلى الحلول، مضيفا:” أنه في 5 يوليو اثيوبيا أعلنت بدء الملء الثاني، وكان هناك اعتراض من مضر والسودان على الملء". ولفت ممثل الامم المتحدة بجلسة الامن إلى أن الدول المشاركة في مياه النيل تمتلك حقوق وعليها واجبات، مؤكد انه يؤمن بأن يتم تحقيق تقدم في الأزمة عن طريق التعاون ، حيث أن الولايات المتحدة تعمل جاهدة على حل النواع مع جميع الاطراف للوصوصلا إلى حل وسطي.