/639683/التعادل-السلبي-يحسم-نتيجة-الشوط-الأول-في-مباراة-الأهلي-والمقاولون

انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي والمقاولون العرب بالتعادل السلبي في المواجهة التي تقام بين الفريقين على ملعب بتروسبورت ضمن مواجهات الجولة السادسة والعشرون من الدوري الممتازويرصد دوت الخليج تفاصيل الشوط الأول السلبي.

وساد الهدوء على أحداث الشوط الأول ، حيث فشل هجوم المارد الأحمر في تهديد مرمى المقاولون العرب في المواجهة التي أقيمت في تمام التاسعة على ملعب بتروسبورت ، ونجح محمد الشناوي في حماية حراسة المارد الأحمر في الدقيقة العاشرة.

التعادل السلبي يحسم نتيجة الشوط الأول في مباراة الأهلي والمقاولون

ولم يسنح للنادي الأهلي فرص حقيقية للتسجيل خلال أحداث الشوط الأول ، وسط غضب كبيرمن بيتسو موسيماني المدير الفني للقلعة الحمراء والذي ظهر غاضبا على دكة بدلاء المارد الأحمر.

وانطلقت المباراة بين الفريقين في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم على ملعب بتروسبورت ضمن مواجهات الجولة السادسة والعشرون من بطولة الدوري الممتاز.

تشكيل الأهلي أمام المقاولون العرب

حراسة المرمى: محمد الشناوي. خط الدفاع: علي معلول وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وأكرم توفيق. خط الوسط: حمدي فتحي وأليو ديانج وأفشة وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر. خط الهجوم: محمد شريف. بدلاء الأهلي ويجلس على دكة البدلاء: مصطفى شوبير ومحمد هاني وجونيور أجايي ووالتر بواليا وصلاح محسن وبدر بانون ومحمود كهربا ورامي ربيعة ومحمود وحيد.

تشكيل المقاولون أمام الأهلي

حراسة المرمى: حسن شاهين. خط الدفاع: أمير عابد، محمد سمير، فاروق نور الدين، حسن الشامي. خط الوسط: محمد رزق، محمد مجلى، عبدالله ياسين، أحمد الشيمي. خط الهجوم: لويس ادوارد، محمد حمدى زكى.

قائمة الأهلي أمام المقاولون

في حراسة المرمي: محمد الشناوي- مصطفي شوبير-حمزه علاء.

خط الهجوم:ياسر إبراهيم-رامي ربيعه-بدر بانون-علي معلول-محمد هاني-محمود وحيد-أيمن أشرف.

خط الوسط:عمرو السولية- حمدي فتحي-أليو ديانج- مجدي أفشة-جونيور اجاي-محمود كهربا-طاهر محمد طاهر-حسين الشحات. خط الهجوم: صلاح محسن-محمد شريف-والتر بواليا