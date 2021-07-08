مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائى: سد النهضة له تأثيرات على مجرى النيل

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الأمن الدولى، مساء اليوم، للنظر فى التطورات المتعلقة بالقرار الأحادى لأديس أبابا للشروع فى المرحلة الثانية من ملء سد النهضة على نهر النيل.
وأوضحت أن سد النهضة سيكون له تأثيرات كبيرة على مجرى نهر النيل، مشيرة إلى أنه فى حين أن مجارى المياه يمكن أن تكون للنزاع، يمكن أيضا أن تكون مجالا للتعاون.
وتابعت: "يشكل النيل الأزرق موردا مائيا أساسيا لكل من مصر والسودان وإثيوبيا، حيث يمثل 69% من تدفق النهر سنويا، ليلتقى النيل الأزرق والأبيض فى الخرطوم".
وأشارت إلى أن كل دول نهر النيل لديها حقوق وعليها واجبات، داعية إلى أنه يجب التفاوض بحسن نية.
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