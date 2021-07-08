وتنساب يا نيل حرًا طليقا.. رسالة سامح شكرى فى مجلس الأمن

جدة - نرمين السيد - نشر أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، على الصفحة الرسمية للوزارة على تويتر، صورة لكلمة وزير الخارجية سامح شكرى أمام مجلس الأمن بالأمم المتحدة بشأن سد النهضة الإثيوبى.





ومن الملفت للنظر أن غلاف الكلمة مكتوب عليه "وتنساب يا نيل حرًا طليقا.. لتحكى ضفافك معنى النضال" وهى جملة من النشيد الرسمى للقوات المسلحة المصرية كتبه الشارع فاروق جويدة ولحنه كمال الطويل. ويعقد مجلس الأمن، اليوم، جلسة طارئة بشأن خلاف مصر والسودان مع إثيوبيا حول سد النهضة، بعد 10 سنوات من مفاوضات ماراثونية انتهت لطريق مسدود مع رفض أديس أبابا طلب دولتى المصب لها بتوقيع اتفاق قانونى ملزم.

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