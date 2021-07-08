ممثل الكونغو: لا بد من توقيع اتفاق قانونى يعالج القضايا الخلافية لسد النهضة

جدة - نرمين السيد - وأضاف ممثل الكونغو إن سد النهضة الإثيوبيى تم إنشاؤه من أجل توليد الطاقة، إلا أنه يمثل مشاكل للجيران السودان ومصر الذين تعتمد اقتصاداتهم ومعيشتهم على هذا التدفقات من المياه.
وتابع "الصراع حول سد النهضة ليس بجديد على مجلس الأمن، وقد بدأ الاتحاد الإفريقى فى التعامل مع هذا النزاع تبعا للحلول الإفريقية للمشاكل الإفريقية".
وأشار إلى أن حوالى 90% من المشاكل الفنية حول سد النهضة قد عولجت بالفعل، موضحا "يبقى للأطراف الاتفاق على الاتفاقات القانونية وآلية تسوية النزاعات فى سنوات الجفاف".
واستطرد "النقاط التى لا تزال قيد الاتفاق تتضمن قواعد ملء وتشغيل السد، ونؤمن بإمكانية الوصول لهذا الاتفاق ليلبى احتياجات جيمع الأطراف".
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