عاجل.. ممثل كينيا: مشاغل مصر والسودان بشأن سد النهضة مشروعة

جدة - نرمين السيد - قال ممثل كينيا فى اجتماع مجلس الأمن بشأن سد النهضة، مساء اليوم الخميس، إن الشراكة بين دول حوض النيل كانت تهدف لتطوير الموارد المائية بشكل متساو وضمان الأمن والسلام لكل الشعوب.





وأضاف ممثل كينيا، أن مخاوف مصر والسودان من سد النهضة مشروعة، موضحا "نعترف بحقوق الدول الثلاثة فى تحقيق التنمية والازدهار". وتابع "ندعم ولاية الوسيط الرئيس الحالى للاتحاد الإفريقى وندعو كل الأطراف إلى الالتزام بتوفير خبراتها لحل المسألة". وأوضح "رئيس الاتحاد الإفريقى يعالج هذه المسألة بشكل ناشط وانعكس هذا فى اجتماع رؤساء حكومات دول الاتحاد الافريقى". وأشار إلى "نعترف بأهمية مبدأ التكامل، وندعو جميع الأطراف للعودة إلى طاولة المفاوضات بروح جيدة برعاية الاتحاد الإفريقى". وأكد ممثل كينيا "نشجع الدول الثلاث على تجنب أى خطابات استفزازية فهذا قد يؤدى إلى توتر.. وعلى ثقة بأن أشقائنا فى مصر وإثيوبيا والسودان سيحققون مبدأ الحلول لإفريقية للمشاكل الإفريقية".

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