مندوب إستونيا: يجب التوصل لحل منصف وعادل لأزمة سد النهضة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال جلسة مجلس الأمن الدولى، مساء اليوم، للنظر فى التطورات المتعلقة بالقرار الأحادى لأديس أبابا للشروع فى المرحلة الثانية من ملء سد النهضة على نهر النيل.

وأوضح: "من الواضح أنه ما من حل سهل لهذه المسألة"، داعيا إلى تقديم تنازلات من كل الأطراف للوصول إلى اتفاق مرض للدول الثلاث.

وتابع: "نأمل بمساعدة من الاتحاد الإفريقى أن تتواصل المفاوضات للوصول إلى اتفاق سلمى قبل أن تتطور الأمور إلى تصعيد أكثر توترا".

وشدد المندوب الأستونى على أن اتخاذ إجراء أحادى من أحد الأطراف حول ملء السد، قد يتسبب فى تصعيد إضافى حول القضية.