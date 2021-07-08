مندوب تونس بمجلس الأمن: الإجراءات الأحادية تعقد مسار التفاوض بشأن سد النهضة

جدة - نرمين السيد - قال السفير طارق الأدب، مندوب تونس فى مجلس الأمن، إنه "نأمل أن ينجح مجلس الأمن فى الدفع نحو اتفاق قانونى ملزم بشأن حل أزمة سد النهضة يؤسس لآفاق جديدة فى التعاون بالمنطقة ويجنبها التوتر".





وأضاف خلال كلمته بجلسة مجلس الأمن الدولى حول أزمة سد النهضة الإثيوبى، أن نهر النيل أحد وسائل التنمية بالدول الثلاث "مصر والسودان وإثيوبيا"، مؤكدًا أنه يجب أن تتوفر الإرادة السياسية والامتناع عن الإجراءات الأحادية التى تعقد المسار، ومواصلة التفاوض برعاية الاتحاد الإفريقى. وتابع: نحن فى حاجة ملحة للاتفاق على استغلال موارد النهر دون الإضرار بمصالح وحقوق دول المصب، ومن المهم توفير الدعم الأممى للدور الإفريقى فى مفاوضات سد النهضة.

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