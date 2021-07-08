10 مقابلات رسمية لرئيس الشيوخ داخل المجلس خلال دور الإنعقاد الأول «صور»

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عـلى الـرغـم مـما فـرضـته جـائـحة كـورونـا مـن قـيود عـلى الـتنقل خـارجـيا الا ان مجلس الشيوخ ، لم يغفل مسئولياته الخارجية ، فقد استقبل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، رئيس المجلس ، عددا من السفراء والوفود الأجنبية، كـسفير جـمهوريـة روسـيا الاتـحاديـة ، ونـائـب رئـيس مجـلس الـشورى الإندونيسي ، وسـفير جـورجـيا ، وسـفير بـنجلديـش ، وسـفير كـوريـا الـجنوبـية ، وسـفير أوكـرانـيا ، وسـفير فـرنـسا ، ورئـيس الـبرلـان الـزيـمبابـوي ،وسفير زيمبابوى ، ورئيس مجلس الشورى اليمني ، ومدير الشئون القانونية لجهاز المن الداخلي بجنوب السودان. . وكـانـت جـميع هـذه الـزيـارات هـادفـة إلـى تـعميق الـعلقـات بـي مـصر والـعديـد مـن الـدول الجـنبية ، خـاصـة عـلى مسـتوى الـقارة الفـريـقية ، ولـتبادل الرؤى والخبرات البرلانية ، تحقيق التعاون بناء على الصعدة كافة.

دوت الخليج يرصد المقابلات الرسمية لرئيس مجلس الشيوخ داخل المجلس

سفير روسيا الاتحادية

اسـتقبل المسـتشار عـبد الـوهـاب عـبد الـرازق رئـيس مجـلس الـشيوخ ، الـسفير جـورجـي بـوريـسينكو، سـفير جـمهوريـة روسـيا التـحاديـة لـدي مـصر ، يوم الحد الوافق ٦/١٢/٢٠٢٠ ، وذلك لتعميق العلاقات التاريخية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية روسيا الاتحادية.

وفد برلماني أندونيسي

كـما اسـتقبل المسـتشار عـبد الـوهـاب عـبد الـرازق رئـيس مجـلس الـشيوخ وفـدا برلمانيا رفيع المستوي ، برئاسة الدكتور فاضل محمد نائب رئيس مجلس الشورى الإندونيسي يوم الأربعاء الموافق 23\12\2020 .

سفير جورجيا

اسـتقبل المسـتشار عـبد الـوهـاب عـبد الـرازق بـمكتبه ألـكسندر نـالـبانـدوف سـفير جـورجـيا بـالـقاهـرة يـوم الـثلثـاء الـوافـق ٢٩/١٢/٢٠٢٠ ، وذلـك مـن أجـل تـحقيق مزيد من التطور فى المرحلة القادمة على الاصعدة كافة خاصة البرلمانية بين مصر وجورجيا.

سفير بنجلاديش

كما اسـتقبل المسـتشار عـبد الـوهـاب عـبد الـرازق ، رئـيس مجـلس الـشيوخ ، بـمكتبه يـوم الحـد الـوافـق ٣١/١/٢٠٢١ ، محـمد مـنير السـلم ، سـفير بـنجلديـش بالقاهرة ، وذلك بهدف الستفادة من خبرات مصر البرلمانية العريقة والتى تمتد لاكثر من ١٢٠ سنة.

سفير كوريا الجنوبية

واسـتقبل المسـتشار عـبد الـوهـاب عـبد الـرازق ، رئـيس مجـلس الـشيوخ ، فـي مـكتبه يـوم الـثلثـاء ٢/٢/٢٠٢١ ،هـونـج جـي ووك سـفير كـوريـا الـجنوبـية ، وقـد جـاءت هذه الزيارة تأكيدا لعمق العلاقة بين البلدين ، هادفة إلى مزيد من التطور في الرحلة القبلة على الصعدة كافة خاصة البرلمانية.

سفير أوكرانيا

كما اسـتقبل المسـتشار عـبد الـوهـاب عـبدالـرازق رئـيس مجـلس الـشيوخ ، بـمكتبه يـوم الحـد ٣١/١/٢٠٢١ ، سـفير أوكـرانـيا بـالـقاهـرة ، ايفهـي مـيكتينكو، الـذى أعـرب عـن أمـله فـى أن تشهـد الـعلاقـات الـبرلـمانـية بـين الـبلديـن الـصديـقين مـزيـدا مـن الـتطور والـتعاون فـى المـرحـلة الـقادمـة ، مـؤكـدا حـرص بـلده عـلى دعـم العلاقات الثنائية.

سفير فرنسا

واسـتقبل المسـتشار عـبد الوهـاب عـبد الـرازق رئـيس مجـلس الـشيوخ بـمكتبه الـسيد سـتيفان رومـاتـيه سـفير فـرنـسا بـالـقاهـرة حـيث قـدم الـتهنئة لـسيادتـه عـلى توليه منصب رئيس مجلس الشيوخ المصري.

وفد برلماني زيمبابوي

اسـتقبل رئـيس مجـلس الـشيوخ ، المسـتشار عـبدالـوهـاب عـبدالـرازق ، يـوم الـثلثـاء ١٨/٥/٢٠٢١ ،وفـدا برلمانيا رفيع المستوي من دولة زيمبابوي برئاسة الـسيد جـاكـوب مـاديـندا، رئـيس الـبرلـان الـزيـمبابـوي ، و حـضور الـسيد شـيبا شـومـبياونـدا، سـفير زيـمبابـوى بـالـقاهـرة ، وذلـك فـي إطـار تـوطـيد الـعلقـات البرلمانية الثنائية بين البلدين الصديقين.

مجلس الشورى اليمني

اسـتقبل السـتشار عـبد الـوهـاب عـبد الـرازق رئـيس مجـلس الـشيوخ بـمكتبه يـوم الربـعاء ١٩ مـايـو ٢٠٢١ ، وفـد برلمانيا برئاسة أحمد عبيد بن دغر رئيس مجلس الشورى اليمني.

الوفد السوداني

كما اسـتقبل المسـتشار محـمود عـتمان أمـين عـام مجـلس الـشيوخ الـعميد جـالـفان اوبـيبج كـبير مـديـر الـشئون الـقانـونـية لـجهاز الامـن الـداخـلي بـجنوب الـسودان والوفد الرافق له .

جاءت الزيارة في إطار التعاون المشترك بين البلدين في مجال سن التشريعات وجرائم شبكة المعلومات والتعريف بحقوق الانسان