أسطورة ليفربول: غياب فينالدوم سيؤثر كثيراً على صلاح ومانى في الهجوم

/639682/أسطورة-ليفربول-غياب-فينالدوم-سيؤثر-كثيرا-على-صلاح-ومانى-في-الهجوم

أكد الاسكتلندي راي هويتون، أسطورة ليفربول، أن ناديه بحاجة إلى 3 صفقات جديدة، حتى يتمكن من منافسة مانشستر سيتي على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز من جديد.

ويرصد دوت الخليج تصريحات أسطورة ليفربول السابق، راي هويتون.

ليفربول أنهى الموسم الماضي في الدوري الإنجليزي بالمركز الثالث برصيد 69 نقطة، وبفارق 17 نقطة عن البطل مانشستر سيتي، الذي استعاد اللقب مرة أخرى من الريدز، بعدما توج به فريق حمُر الميرسيسايد في 2019.

تصريحات راي هويتون

وقال هويتون في تصريحات نشرتها صحيفة "ليفربول إيكو" البريطانية: "أنا متأكد من أن يورجن سيضم لاعبين أو ثلاثة، لكن الأمر يتعلق فقط بما إذا كان التمويل موجودًا أم لا، لكنني لا أعرف ما هو الوضع المالي في ليفربول، إنه شيء لا أشارك فيه".

وأضاف: "ما أعرفه هو أنه إذا كنت تريد أن تكون قادرًا على المنافسة مرة أخرى بعد فوز مانشستر سيتي باللقب، فعليك أن تضيف لاعبين جُدد إلى فريقك، أنت بحاجة إلى وجهين أو ثلاثة وجوه جديدة على الأقل كل عام من أجل منحك بُعدًا مختلفًا عند اللعب على الأقل".

مقدرة ليفربول المالية

وواصل: "ولكن إبرام أي صفقة جديدة سيعتمد على مقدار الأموال التي يُخطط النادي لإنفاقها، وأنا متأكد أنهم يفكرون في لاعب وسط ولاعب وسط دفاعي".

وتابع: "رحيل فينالدوم خسارة كبيرة لليفربول، لأنه كان ثابتًا للغاية مع الفريق، وميلنر لن يستمر إلى الأبد، وهندرسون في العام الماضي عانى من أكثر من إصابة".

غياب فينالدوم سيؤثر على الفريق

وأكمل: "أعتقد أننا سنشعر بغياب فينالدوم، لقد تواجد دائمًا مع الفريق، ولم يغب عن حصة تدريبية واحدة، أعتقد أن يورجن كلوب عليه التعاقد مع لاعب وسط يُمكن الاعتماد عليه".

وأنهى تصريحاته بالحديث عن إمكانية ضم ليفربول لمُهاجم جديد، قائلًا: "أعتقد أن هُناك ما يكفي من الجودة في الهجوم، لذا لا أعتقد أن هذا مجال يتطلعون إلى تعزيزه كثيرًا، ما لم يكن مبابي متاحًا ولديك المال لضمه".