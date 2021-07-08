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/639684/السفير-التونسي-لدى-مجلس-الأمن-الإجراءات-الأحادية-تعقد-المفاوضات--والإرادة-السياسية-ضرورية-لحل-أزمة-سد-النهضة

09:56 م - الخميس 8 يوليو 2021

قال السفير التونسي بمجلس الامن ، إن الوضع الراهن يحتاج إلى وجود ألية للتنسيق والتعاون مع الدول المعنية بهذا الأمر ، وذلك من أجل ضمان حقوق كافة الأطراف، مشيرا إلى أن التوصل إلى الحقوق أمر مستحيل، إلا إذا تم الإمتناع عن الاجراءات والقرارات الأحادية، مشيرا إلى ضرورة وجود إرادة سياسية بين الجميع حتى يكون هناك توصل لحلول تضمن حقوق الجميع.

جاء ذلك خلال اجتماع أعضاء مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس في جلسة بشأن سد النهضة، لمناقشة مشروع قرار تقدمت به تونس يدعو كلا من "مصر وإثيوبيا والسودان لاستئناف مفاوضاتهم للتوصل إلى الحلول، مضيفا أن أنه يجب مواصلة المفاوضالت البناءة برعاية الإتحاد الإفريقي لتاسيس مرحلة جديدة من التعاون والشراكة البنائة.

وأكد على أهمية رعاية الامم المتحدة هذه المفاوضات في اطار التعاون بينها وبين المنظمات الإقليمة لحل النزاع بين الأطراف الثلاث، مؤكدا ثقته في تسهيل المفاوضات لحل الخلافات من خلال روح التوافق والتعاون.

وثمن السفير التونسي الجهود الكبيرة المبذولة من قبل كلا كمن رئيس جنوب افريقيا ورئيس الاتحاد الأفريقي " رئيس الكونغو" لدورهم الكبير في المفاوضات .