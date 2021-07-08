/639686/أحمد-كشري-احترمنا-بيراميدز-بس-هو-محترمناش

علق أحمد كشري المدير الفني للإنتاج الحربي على تعادل فريقه أمام بيراميدز في المباراة التي جمعت بينهما اليوم في الدوري المصري، بنتيجة هدفين لمثلهما في إطار مؤجلات الجولة الثانية والعشرون من الدوري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج تصريحات أحمد كشري المدير الفني لفريق الإنتاج الحربي، بعد لقاء بيراميدز بالدوري.

وقال كشري في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "أون تايم سبورتس": "كنا الأقرب للفوز، وعملنا على استغلال مساحات بيراميدز ووصلنا لمرماهم، وجاء لنا انفراد كان من الممكن تسجيله، وقدمنا لقاء جيدًا وكنا نستحق الفوز".

الإنتاج في المباراة

وتابع: "كنا منظمين في الملعب واللاعبون كانوا رجالًا، لقد واجهنا فريقا كبيرا ومحترما ولديهم إمكانيات عالية جدًا، ونحن مضغوطين وظروفنا صعبة".

وأردف: "أدينا بشكل جيد وأهدرنا الفرص، أقول لنفسي ولفريقي هارد لك على النتيجة، وقلت للاعبين بين الشوطين سنصل لمرمى بيراميدز، وسوف تأتي لنا فرص محققة".

بيراميدز في المباراة

وأوضح: "درسنا فريق بيراميدز بشكل جيد دون الخوض في تفاصيل، ونحن نعلم مشكلتهم وعملنا عليها في المباراة".

وواصل: "الهدف الأول لبيراميدز حزنت بسببه لأن معاذ الحناوي أصيب، وكان يجب إخراج الكرة، ولكن بيراميدز لم يفعل ذلك واستغل من أجل تسجيل الهدف الأول، وهذا أغضبني".

وأشار: "كنا نخرج الكرة عندما يكون هناك لاعب مصاب من بيراميدز، وهذا لم يحدث من المنافس".

وأختتم: "الدوري صعب ونحترم كل الفرق، ومباراة اليوم من ضمن المباريات (الضائعة مننا) وكنا الأفضل والتوفيق لم يحالفنا".

موقف الفريقين في الدوري

يحتل فريق الإنتاج الحربي المركز الثامن عشر والأخير في جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 19 نقطة من أصل 27 مباراة، خاضها الفريقي في هذا الموسم.

ويحتلف فريق بيارميدز المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 37 نقطة، من أصل 25 مباراة خاضها الفريق السماوي في هذا الموسم.

تشكيل بيراميدز أمام الإنتاج الحربي

حراسة المرمى: شريف إكرامي.

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - أحمد سامي - أحمد فتحي - طارق طه.

خط الوسط: رمضان صبحي - عبد الله السعيد - إسلام عيسى - إيريك تراوري - عمر جابر.

خط الهجوم: دودو الجباس.