سامح شكري أمام مجلس الأمن: سد النهضة يمثل تهديد وجودي لمصر..وأثيوبيا تتعامل بعجرفة وصلف

/639691/سامح-شكري-أمام-مجلس-الأمن-سد-النهضة-يمثل-تهديد-وجودي-لمصروأثيوبيا-تتعامل-بعجرفة-وصلف

قال وزير الخارجية سامح شكري إن مصر تلك الأمة التي يتجاوز تعدادها أكثر من 100 مليون نسمة، تواجه تهديداً وجودياً بسبب سد النهضة.

جاء ذلك في كلمته بمجلس الأمن الدولي، الخميس، حيث يعقد جلسة لمناقشة أزمة سد النهضة بين إثيوبيا ومصر والسودان، وذلك بعد فشل جولات عدة من المباحثات بسبب إصرار إثيوبيا قدما على الملء الثاني للسد من دون اتفاق مع القاهرة والخرطوم.

وأكد علي سد النهضة يلقي بظلالة علي مستقبل مصر التى أتت لمجلس الأمن العام الماضي لتحذر من مغبة هذه الأوضاع لفرض السيطرة، ناشدنا مجلس الأمن العمل بكل جهد ودأب لتجنب هذه التطورات، ورغم ذلك شرعت أثيوبيا دون مراعاه للقوانينفي الملئ للسد

وتحدث وزير خارجيتها بكل عجرفة وصلف بأن النهر تحول لبحيرة وأنه ملك لهم ، والمسلك الُأيوي بهذا الشكل الفج يعكس انعدام المسؤولية وعدم المبالاه، والجنوح لفرض الأمر الواقع علي دولتي المصب تحد سافر ويهدد بتقويض السلم والأمن بالمنطقة.

وقدمت تونس لشركائها الـ14 في مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يدعو أديس أبابا إلى التوقف عن ملء خزان سد النهضة، وأن يقوم مجلس الأمن بطلب من كل من "مصر وإثيوبيا والسودان استئناف مفاوضاتهم بناء على طلب كل من رئيس الاتحاد الأفريقي والأمين العام للأمم المتحدة، لكي يتوصلوا، في غضون ستة أشهر، إلى نص اتفاقية ملزمة لملء السد وإدارته".

وكان وزير الري المصري محمد عبد العاطي قد قال، الاثنين الماضي، إنه تلقى إخطارا رسميا من إثيوبيا يفيد بأنها بدأت ملء خزان السد لعام ثان. وقالت مصر إنها ترفض هذا الإجراء ووصفته بانه تهديد للأمن الإقليمي.