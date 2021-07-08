عاجل.. شكرى: ممارسات إثيوبيا فى سد النهضة قد تعرض الأمن الدولى للخطر

جدة - نرمين السيد - قال سامح شكرى، وزير الخارجية، إن مصر تواجه تهديدا وجوديا بسبب سد النهضة، مشيرا إلى أن التعنت الإثيوبى هو السبب الأساسى فى فشل المفاوضات أكثر من مرة، كما أن ممارسات إثيوبيا فى سد النهضة قد تعرض الأمن الدولى للخطر.





جاء ذلك خلال جلسة مجلس الأمن الدولى، مساء اليوم، للنظر فى التطورات المتعلقة بالقرار الأحادى لأديس أبابا للشروع فى المرحلة الثانية من ملء سد النهضة على نهر النيل.

وأوضح شكرى فى كلمة مصر أمام مجلس الأمن أن هذا السلوك الفج يعكس، مؤكدا أن إثيوبيا تتجاهل قواعد القانون الدولى وتسعى إلى أسر نهر النيل والتحكم فيه لممارسة النفوذ السياسى وهذا يهدد السلم والأمن بالمنطقة.

وتابع: "وجدنا أنفسنا مجددًا أمام المسلك الأحادى نحو ملء سد النهضة وهو ما يعكس انعدام المسؤولية من جانب إثيوبيا ومحاولة فرض الأمر الواقع".

وأشار وزير الخارجية إلى أن وزير خارجية إثيوبيا أعلن بعجرفة وصلف "أن النهر تحول إلى بحيرة وأن النيل ملك لنا".

وأضاف شكرى: "ناشدنا مجلس الأمن العمل بكل جهد ودأب لتجنب تصاعد التوتر الذى سيهدد السلم فى إقليم هش، وكان يحدونا الأمل فى التوصل لاتفاق يحقق النمو فى إثيوبيا إلا أن أى اتفاق يجب أن يكون ملزما ومعقولا".

وأكد وزير الخارجية سامح شكرى أنه بعد جلسة مجلس الأمن العام الماضى، بدأت إثيوبيا دون مراعاة القوانين والأعراف، ملء من جانب واحد وأعلنت بغطرسة أن النيل "أصبح بحيرة النيل لنا".