عاجل.. شكرى: مصر سبق وحذرت من محاولة الاستحواذ على نهر النيل

جدة - نرمين السيد - قال سامح شكرى، وزير الخارجية، إن مصر تؤمن بقيمة القانون الدولى والعمل متعدد الأطراف لمنع النزاعات، قائلا: "توجهنا لمجلس الأمن بسبب التعنت الإثيوبى وما يترتب عليه من تهديد للأمن والسلم فى المنطقة".





وفى كلمته خلال جلسة مجلس الأمن الدولى، مساء اليوم، للنظر فى التطورات المتعلقة بالقرار الأحادى لأديس أبابا للشروع فى المرحلة الثانية من ملء سد النهضة على نهر النيل، أوضح أن إثيوبيا تتجاهل قواعد القانون الدولى وتسعى إلى أسر نهر النيل والتحكم فيه لممارسة النفوذ السياسى وهذا يهدد السلم والأمن بالمنطقة.

وتابع : "وجدنا أنفسنا مجددًا أمام المسلك الأحادى نحو ملء سد النهضة وهو ما يعكس انعدام المسؤولية من جانب إثيوبيا ومحاولة فرض الأمر الواقع".

وأشار سامح شكرى إلى أن مصر سبق وحذرت من محاولة السيطرة والاستحواذ على نهر النيل، مؤكدا أن إثيوبيا لم تلتزم بالقوانين الدولية فيما يتعلق بسد النهضة ونسعى لاتفاق ملزم يحفظ مصالح الدول الثلاث.

وشدد وزير الخارجية على أن مصر داعمة لاستقرار إثيوبيا ورفاهية شعبها، مبينا: "انخرطنا بفاعلية على مدار عقد كامل فى مفاوضات سد النهضة وسعينا للتوصل إلى اتفاق يضمن حقوق جميع الأطراف".

ولفت إلى أن إبرام اتفاق بشأن سد النهضة ليس أمرًا بعيد المنال ولكن التعنت الإثيوبى هو السبب الرئيسى للفشل فى ذلك.

واستطرد قائلا: "واثقون فى قدرة المجلس على القيام بدوره فى الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين عبر اتخاذ التدابير اللازمة بشأن سد النهضة".