عاجل.. شكرى: إثيوبيا رفضت أى حلول لحماية حقوق مصر والسودان

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الخميس، أن إثيوبيا رفضت الموافقة على أى حلول لحماية حقوق مصر والسودان بشأن سد النهضة، كما رفضت مقترحات مصر التى تضمن لها توليد الطاقة وحماية حقوق مصر.





وأضاف شكرى، خلال كلمته بجلسة مجلس الأمن حول سد النهضة، أن إثيوبيا خلال الاجتماع الوزارى الأخير فى إبريل 2021 رفضت كل مقترح لمصر والسودان لمنح دور أكبر لشركائنا فى التوصل لحل لمسألة سد النهضة.

وتابع "المفاوضات وصلت لطريق مسدود بعد كامل وواصلت إثيوبيا فى بناء السد.. واستمرت فى تبنى موقف متعنت فى مراحل المفاوضات كافة وبائت كل محاولاتنا لرأب الصدع بالفشل".

وأوضح "اجتهدنا من أجل تنفيذ المخرجات الصادرة عن مكتب الاتحاد الافريقى للتوصل لاتفاق قانونى ملزم لملء وتشغيل السد، ولكن بعد مرور عام من المفاوضات المتعثرة ورغم جهود الاتحاد الافريقى قد أخفق مسار المفاوضات الذى يقوده الاتحاد الافريقى".

وأشار إلى "دولنا الثلاث لم تتمكن التوصل لمسودة تتضمن رصد مواقف الدول الثلاثة.. وانخرطنا لأسابيع فى اجتماعات افتراضية ولم نتوصل لاتفاق".

ولفت وزير الخارجية إلى أن إثيوبيا عمدت على إخراج مفاوضات الاتحادا الإفريقى عن مسارها وسعت إلى قصرها لتعيين نقاط معينة.. وهى تخالف بذلك توجيهات هيئة الاتحاد الإفريقى".

واختتم شكرى "الأثر الفعلى للمقترحات الإثيوبية هو تجريد أى حماية لدول المصب دون الالتزام بأى قواعد وإجراءات من شأنها تخفيف تداعيات السد وهو ما يمثل خطرا على مصالحنا".