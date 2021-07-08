عاجل.. وزيرة خارجية السودان: فوائد سد النهضة تتحول إلى مخاطر حقيقية

جدة - نرمين السيد - قالت وزيرة خارجية السودان مريم الصادق المهدى، إن السودان كان ولا زال يعترف بالحق فى الاستغلال الحالى والمستقبلى لإثيوبيا فى سد النهضة، مشيرة إلى أن فوائد السد تتحول إلى مخاطر حقيقية بدون التوصل إلى اتفاق حول ملئه وتشغيله.





وأضافت الوزيرة، خلال كلمتها بجلسة مجلس الأمن حول سد النهضة، "إن إثيوبيا خلال الاجتماع الوزارى الأخير فى إبريل 2021، رفضت كل مقترح لمصر والسودان لمنح دور أكبر لشركائنا فى التوصل لحل لمسألة سد النهضة". وأوضحت أن قضية سد النهضة الإثيوبى تمثل مسألة بالغة الأهمية للسودان، مؤكدة: "دعمنا بناء سد النهضة منذ البداية لكن بدون الإضرار بحقوق دول المصب". وواصلت وزيرة الخارجية السودانية أمام مجلس الأمن: نؤكد إقرارنا واعترافنا بحقوق إثيوبيا فى استغلال مياه النيل". وشددت على أن السودان تعرب عن تقديرها لدور الاتحاد الإفريقى فى عملية التفاوض حول سد النهضة، كما أكدت على أهمية إيجاد حل عادل ومنصف ترتضيه جميع الأطراف.

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