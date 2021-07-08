عاجل.. شكرى من مجلس الأمن: وزير خارجية إثيوبيا أعلن بأن النيل ملك لهم

جدة - نرمين السيد - قال سامح شكرى، وزير الخارجية، إن مصر دعت أشقاءها الذين تشاركهم ثروات النيل إلى التحلى بالمسؤولية والاعتراف بترابط وتشابك مستقبل وثروات شعوبنا، مضيفًا أنه بعد أيام من جلسة مجلس الأمن العام الماضى شرعت إثيوبيا دون مراعاة للقوانين والأعراف فى الملء المنفرد لسد النهضة.





وأضاف خلال كلمته بجلسة مجلس الأمن الدولى حول أزمة سد النهضة الإثيوبى، أن وزير خارجية إثيوبيا أعلن بعجرفة أن النهر تحول إلى بحيرة، وأن النيل ملك لنا، مشيرًا إلى أن رد فعل مصر إزاء هذا الاعتداء على النيل اتسم بضبط النفس واتباع درب السلم والسعى للتوصل لتسوية لهذه الأزمة. وأكد أن مصر تبنت بصدق مبادرة رئيس جنوب إفريقيا لإطلاق مفاوضات تحت رعاية الاتحاد الإفريقى.

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