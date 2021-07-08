الجروان يقدم خالص التمنيات بالشفاء العاجل لقداسة البابا فرنسيس 

جدة - نرمين السيد - أعرب رئيس المجلس العالمى للتسامح والسلام، أحمد بن محمد الجروان، عن خالص مشاعره وتمنياته لقداسة البابا فرنسيس بالشفاء العاجل من الجراحة التى خضع لها يوم أمس فى روما.





وأعلن الفاتيكان فى بيانه أن البابا فرنسيس خضع لعملية جراحية ناجحة فى القولون وسيبقى فى المستشفى حوالى سبعة أيام. وأكد الجروان على دعم المجلس لجهود قداسته، متمنيا له الشفاء العاجل لاستئناف نشاطه فى نشر السلام فى العالم.

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