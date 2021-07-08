عاجل.. مريم الصادق: سد النهضة سيضر نصف سكان السودان وكل سكان مصر

جدة - نرمين السيد - دعت وزيرة خارجية السودان مريم الصادق المهدى، حكومة إثيوبيا، بضرورة الالتزام بالأعراف والقوانين الخاصة بملء وتشغيل السدود، مشيرة إلى أن سد النهضة سيقلل مساحة الأراضى الزراعية بنسبة 50%.





جاء ذلك خلال جلسة مجلس الأمن الدولى، مساء اليوم، للنظر فى التطورات المتعلقة بالقرار الأحادى لأديس أبابا للشروع فى المرحلة الثانية من ملء سد النهضة على نهر النيل.

وتابعت: "نشدد على أهمية تشغيل سد النهضة بموجب اتفاق ملزم حتى لا يضر بنصف سكان السودان وكل سكان مصر".

وأوضحت مريم الصادق المهدى: "وجود سد النهضة على حدود بلادنا بدون اتفاق حول إدارته يشكل خطورة على أرواح أبناء شعبنا"، مشدد على ضرورة حماية الأمن البشرى والاستراتيجى للسودان.

وشددت الوزيرة السودانية، على أهمية تشغيل سد النهضة بموجب اتفاق ملزم، حتى لا يضر بنصف سكان السودان وكل سكان مصر.