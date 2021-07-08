مندوب الهند يدعو للتوصل لاتفاق حول سد النهضة استنادا لاتفاق المبادئ

قال المندوب الدائم للهند فى مجلس الأمن الدولى إن اتفاق المبادئ يشكل أساسا للتوصل لاتفاق حول سد النهضة بين البلدان الثلاثة، مؤكدا ضرورة احترام حقوق الدول والبلدان من المياه والدول الواقعة على ضفاف النيل.

وأكد مندوب الهند لدى مجلس الأمن الدولى أن رئيس الاتحاد الأفريقى أجرى مشاورات عدة حول مسألة سد النهضة، مشيرا إلى أن المفاوضات الثلاثية قد أفضت لاتفاق حول 90% من المسائل العالقة، لافتا إلى ضرورة أن يتوسط الاتحاد الأفريقى بحسن نية مع مصر والسودان وإثيوبيا. ودعا مندوب الهند كافة الدول المعنية بدعم جهود الاتحاد الأفريقى حول سد النهضة.

وفي بداية الجلسة دعا بارفيه أونانجا، المبعوث الأممي للقرن الأفريقي الدول الثلاثة، إلى التوصل لاتفاق على آلية فض النزاع بشأن السد، مشيرا إلى أن فشل تلك الأطراف فى التوصل لآلية تعاطى مع القضايا الخلافية فى الوقت السابق يدعو للقلق. كما دعا إلى تجنب التصريحات التي من شأنها زيادة التوتر بين تلك الدول.

بدورها، طالبت مديرة برنامج الأمم المتحدة للبيئة أنجر أندرسن، بتجاوز الخلافات القائمة بين مصر والسودان وإثيوبيا، قائلة في كلمتها إن تجاوز الخلافات ممكن وأن ذلك يتطلب فقط إرادة من الجميع.

وأضاف بارفيه أونانجا المبعوث الأممي للقرن الأفريقي، إلى أن الفشل في التوصل لآلية توافقية فى القضايا الفنية أمر مقلق، داعياً الدول الثلاثة إلى تفادى أى تصريحات تزيد التوتر.

فيما أكدت مندوبة بريطانيا على دعم حكومات مصر والسودان وإثيوبيا للتوصل إلى اتفاق بشأن ملء سد النهضة الإثيوبي، مشيرة في كلمتها أمام الجلسة المنعقدة حالياً إلى أن التوصل لاتفاق يتطلب تسوية وتنازلات من كل طرف. كما دعت الدول الثلاثة لعدم اتخاذ أي إجراءات تقوض مفاوضات السد.

وقبل انطلاق الجلسة، أكد وزير الخارجية سامح شكري إن مصر خاضت 10 سنوات من المفاوضات بشأن سد النهضة، وأن تلك المفاوضات فشلت في ضمان استمرار تدفق المياه فى اتجاه مجرى النهر بكميات كافية إلى السودان ومصر، التى يعتمد فيها 100 مليون شخص على النهر كمصدر وحيد للمياه.