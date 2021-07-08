/639693/بنك-الاسكندرية-ALEXBANK-يقدم-تمويل-شخصي-بضمان-الوظيفة--اعرف-التفاصيل

تمويل شخصي بضمان الوظيفة من ALEXBANK بنك الاسكندرية مقدم للأفراد العاملين في الشركات العاملة بمصر وذلك من بنك الاسكندرية مع امكانية تأجيل الاقساط لمدة سنة لعملاء برنامج بضمان تحويل الراتب الذين يتم تحويل كامل راتبهم على تمويل شخصي بضمان الوظيفة من بنك الإسكندرية ALEXBANK .

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