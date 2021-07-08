دوت الخليج يرصد أقوي 30 تصريحًا لوزير الخارجية سامح شكري أمام مجلس الأمن بشأن سد النهضة

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ألقي وزير الخارجية سامح شكري بيان مصر أمام جلسة مجلس الأمن حول سد النهضة الإثيوبي، وذلك مساء اليوم الخميس بعد فشل جولات عدة من المباحثات بسبب إصرار إثيوبيا قدما على الملء الثاني للسد من دون اتفاق مع القاهرة والخرطوم.

وقدمت تونس لشركائها الـ14 في مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يدعو أديس أبابا إلى التوقف عن ملء خزان سد النهضة، وأن يقوم مجلس الأمن بطلب من كل من "مصر وإثيوبيا والسودان استئناف مفاوضاتهم بناء على طلب كل من رئيس الاتحاد الأفريقي والأمين العام للأمم المتحدة، لكي يتوصلوا، في غضون ستة أشهر، إلى نص اتفاقية ملزمة لملء السد وإدارته". سد النهضة في إثيوبيا يشكل تهديدا وجوديا لمصر 150 مليون مصري وسوداني يعيشون تحت الخطر بسبب سد النهضة سبق وحذرنا من أن التوتر يهدد السلم في الإقليم أثيوبيا قامت بالملء الثاني لسد النهضة بشكل أحادي مصر سبق وحذرت من الخطر الذي يهددها بسبب سد النهضة ما زلنا نمارس ضبط النفس تجاه سلوك إثيوبيا بشأن سد النهضة سلوك أثيوبيا فج يعكس عدم المسؤولية وتجاوزها السافر إثيوبيا تريد أسر نهر النيل وتحويله لأداة سياسية ندعو مجلس الأمن لاتخاذ موقف مماثل للاتحاد الأوروبي بشأن سلوك أديس أبابا مصر ملتزمة باستقرار إثيوبيا ورفاهية شعبها انخرطنا على مدى عقد كامل بمفاوضات مع إثيوبيا ونريد اتفاقا ملزما السلوك الإثيوبي يعرض السلم والأمن في الإقليم للخطر سبب فشل مفاوضات سد النهضة هو التعنت الإثيوبي. سبب أزمة سد النهضة سياسي بامتياز النهج الاثيوبي احبط كل جهود حل الأزمة إثيوبيا تتوهم إمكانية هيمنتها على نهر النيل أثيوبيا تعتبر مشاركتها في المفاوضات من باب المجاملة مصر قبلت المشاركة في مفاوضات برعاية الولايات المتحدة إثيوبيا قوضت محادثات برعاية واشنطن وأخرى عقدت في السودان إثيوبيا تعمدت إخراج الحوار الذي قاده الاتحاد الأفريقي عن مساره إثيوبيا رفضت كل المقترحات المصرية والسودانية لحل أزمة سد النهضة المسار التفاوضي الذي يقوده الاتحاد الأفريقي وصل لطريق مسدود رفضت إثيوبيا كل الحلول التوافقية لأزمة سد النهضة مصر اقترحت تمويل السد وتقديم الكهرباء لها نثق في قدرة مجلس الأمن على اتخاذ ما يلزم من تدابير لمعالجة أزمة السد يحدونا الأمل ولا يزال في التوصل إلى اتفاق ملزم قانونًا ليس لدينا ضمانات بشأن أمان وجودة بناء سد النهضة نأمل أن يدرك مجلس الأمن خطورة أزمة سد النهضة على مجلس الأمن تحمل مسؤولياته في حفظ السلم والأمن الإقليميين مصر ستبذل كل الجهود للتوصل لاتفاق بشأن سد النهضة

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