سمير كمونة لـ دوت الخليج: «موسيماني مدرب ناجح وبيكسب كل بطولة بيدخلها والهجوم عليه غريب»

/639697/سمير-كمونة-لـ-تحيا-مصر-موسيماني-مدرب-ناجح-وبيكسب-كل-بطولة-بيدخلها-والهجوم-عليه-غريب

كشف سمير كمونة لاعب الأهلي السابق ولاعب المنتخب الأسبق في الأستوديو التحليلي من داخل دوت الخليج لمباراة الأهلي والمقاولون العرب بالدوري، مع الإعلامي عبد الناصر زيدان، أن بيتسو موسيماني مدرب ناجح ومجتهد، وكل بطولة بيشارك فيها بيكسبها.

وقال كمونة: “تغيرات بيتسو موسيماني في المباراة، موفقة بشكل كبير في نتيجة المباراة”.

وواصل: “تغيير صلاح محسن في المباراة جاء في وقت مهم وحاسم للهدف الأول في المباراة”.

وزاد: “أتمنى أن يحصد بيتسو موسيماني بطولة أفريقيا العاشرة للأهلي أمام كايزر تشيفز”.

وأردف: “موسيماني لما بيعمل أخطاء، في المباراة بيخرج وبيعترف بيها، ودا شئ كويس كمدير فني للنادي الأهلي”.

وأكمل: “موسيماني بيعمل مجمهود جبار، في النادي الأهلي، ودا مخليه عارف قدرات لاعبي فريقة وبيعرف يرشحهم كويس في المباراة”.

واختتم: “لا أوافق على الهجوم الذي يحدث على موسيماني، في بعض الأوقات، وهو مدرب ناجح ومجتهد جداً”.

نتيجة مباراة الأهلي والمقاولون

وحقق النادي الفوز علي المقاولون العرب بنتيجة هدفين دون رد في لقاء مؤجل من الأسبوع السادس والعشرين من بطولة الدوري الممتاز، على ملعب المقاولون العرب، ضرب الأهلي هدفين اللقاء في الربع ساعة الأخير.

سجل صلاح محسن الهدف الأول في اللقاء في الدقيقة السابعة والسبعون من عمر المباراة من خلال كرة مقوسة من الطرف الأيمن لصالح الأهلي عن طريق أكرم توفيق، وبعد ارتباك دفاعي من فاروقا نور الدين مدافع المقاولون العرب، لتصل إلى صلاح محسن يسار منطقة الجزاء سددها بالقدم اليسرى ارتطمت بالعارضة وسكنت شباك حسن شاهين حارس مرمى المقاولون العرب.

محمد شريف يضرب بالثاني

رفض محمد شريف لاعب النادي الأهلي الخروج من المباراة بدون أن يترك بصمته في شباك المقاولون ليضرب بالهدف الثاني في الدقيقة الرابعة ن الوقت البدل ضائع من عمر المباراة، من خلال كرة طولية رائعة من والتر بواليا من وسط الملعب لتصل إلى محمد شريف بعدما ارتطمت بفاروقا نور الدين لينطلق مهاجم الأهلي بالكرة، ومن ثم انفرد بحارس المرمى وسدد كرة بالقدم اليسرى داخل الشباك.

تبديلات النادي الأهلي

أجري الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني التبديل الأول في المباراة في الدقيقة السابعة والخمسون من مر المباراة بخروج ياسر إبراهيم ودخول والتر بواليا، وجاء التبديل الثاني في الدقيقة التاسعة والستون من عمر المباراة بدخروج حسين الشحات ودخول صلاح محسن ، وجاء التبديل الثالث في المباراة في الدقيقة الثانية والثمانون من مر المباراة بخروج طاهر محمد طاهر ودخول المغربي بدر بانون، في خط الدفاع .