/639698/كل-ما-تود-معرفته-عن-واقعة-مباراة-منتخب-السيدات-أمام-شباب-القاهرة-صور

شهد الوسط الكروي في مصر، واقعة غريبة من نوعها، أثارت العديد من ردود الأفعال على مختلف مواقع التواصل الإجتماعي، بعد أن استضاف استاد السكة الحديد مباراة بين منتخب الكرة النسائية أمام منتخب شباب القاهرة، وهي المباراة الأولى في تاريخ الكرة المصرية التي يلتقي فيها الرجال مع النساء في مواجهة واحدة .

ويستعد منتخب الكرة النسائية بقيادة محمد كمال للمشاركة في بطولة كأس العرب للكرة النسائية خلال الفترة من 24 أغسطس وحتى 6 سبتمبر وانتهت المباراة التي حضرها البرتغالي نيللو فينجادا المدير الفني لاتحاد الكرة ، بخسارة منتخب السيدات أمام شباب القاهرة بستة أهداف مقابل هدفين .

من جانبه عبر محمد كمال المدير الفنى لمنتخب مصر للكرة النسائية، عن دهشته من الضجة المثارة حول المباراة، مؤكدا أنهه تم مراعاة كافة الآداب والتقاليد المصرية .

وأضاف: "كنا نريد مواجهة منتخب قوى فنيا وأعلى من منتخب النسائية لذا تم عمل "تمرينة أو تقسيمة" مع منتخب شباب القاهرة، والمباراة كانت أمام نيلو فينجادا المدير الفنى لاتحاد الكرة وبعض أولياء الأمور وراعينا العادات والتقاليد المصرية فى التقسيمة ولم تشهد أى تجاوزات ، فاللاعبات محترمات للغاية وكذلك لاعبى منتخب شباب القاهرة ".