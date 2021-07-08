/639699/تحيا-مصر-يرصد-18تصريحا-لوزيرة-خارجية-السودان-بمجلس-الأمن-بشأن-سد-النهضة

ألقت وزيرة خارجية السودان، الدكتورة مريم الصادق المهدي، بيان السودان أمام جلسة مجلس الأمن حول سد النهضة الإثيوبي، وذلك مساء اليوم الخميس بعد فشل جولات عدة من المباحثات بسبب إصرار إثيوبيا قدما على الملء الثاني للسد من دون اتفاق مع القاهرة والخرطوم.

وقدمت تونس لشركائها الـ14 في مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يدعو أديس أبابا إلى التوقف عن ملء خزان سد النهضة، وأن يقوم مجلس الأمن بطلب من كل من "مصر وإثيوبيا والسودان استئناف مفاوضاتهم بناء على طلب كل من رئيس الاتحاد الأفريقي والأمين العام للأمم المتحدة، لكي يتوصلوا، في غضون ستة أشهر، إلى نص اتفاقية ملزمة لملء السد وإدارته". وزيرة خارجية السودان أمام مجلس الأمن سد النهضة سيقلل نسبة الأراضي الزراعية 50% سد النهضة يؤثر على نصف سكان السودان وكامل سكان مصر نشدد على أهمية الاتفاق القانوني الملزم على ملء وتشغيل السد هناك أعراف وقوانين لملء وتشغيل السدود دعمنا قيام سد النهضة ولكن الاتفاق مهم في الملء والتشغيل نثمن دور الاتحاد الأفريقي بشأن سد النهضة مسألة سد النهضة لها أهمية خاصة للسودان إثيوبيا أصرت على الملء الثاني رغم معرفتها بالأضرار ملء إثيوبيا الأول تسبب بانخفاض مستوى المياه في النيل الأزرق. 70% من مشاريع السودان الزراعية تعتمد على السدود القائمة على النيل الاطلاع على ملء وتشغيل سد النهضة مهم لمشاريعنا الزراعية سلوك إثيوبيا فيما يتعلق بسد النهضة يهدد السودانيين إثيوبيا تستخدم قدرتها المنفردة في تهديد أمن وسلامة السودانيين استجبنا للمبادرة الأفريقية لحل أزمة السد وشاركنا في كل جولات التفاوض بفاعلية ثيوبيا رفضت كافة المقترحات لحل أزمة سد النهضة نأمل من مجلس الأمن أن يدعو أديس أبابا لعدم اتخاذ إجراءات أحادية ندعو مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته تجاه أزمة سد النهضة صمت مجلس الأمن سيرسل رسالة خاطئة

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر دوت الخليج يرصد 18تصريحًا لوزيرة خارجية السودان بمجلس الأمن بشأن سد النهضة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.