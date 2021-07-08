كمونة لـ دوت الخليج: «أفشة أفضل لاعب في العالم لما بيكون معاه الكرة»

/639700/كمونة-لـ-تحيا-مصر-أفشة-أفضل-لاعب-في-العالم-لما-بيكون-معاه-الكرة

أكد سمير كمونة لاعب الأهلي السابق ولاعب المنتخب الأسبق في الأستوديو التحليلي من داخل دوت الخليج لمباراة الأهلي والمقاولون العرب بالدوري، مع الإعلامي عبد الناصر زيدان، أن محمد مجدي أفشة أول لقاء لي مه في نادي رجاء مطروح، وقتها كنت المدير الفني للفريق وهو كان قادم إعارة.

وقال كمونة: “أول تجربة ليا في مجال التدريب كانت في فريق رجاء مطروح، وكانت تجربة جيده لي وجديده في مجال التدريب”.

وزاد: “محمد مجدي أفشة جاء في الفريق على سبيل الإعارة، ووقتها عرفت موهبته العالية في ممارسة كرة القدم في منتصف الملعب”.

وأكمل: “محمد مجدي أفشة كان لاعب كبير منذ البداية، وركزت عليه في أول ما شفته في الفريق، ورئيس النادي قالي خلي بالك منه”.

واصل: “علاقتي بأفشة جيده جداً، ومازالت مستمرة على أفضل شكل، وهو شخصية طيبة ومتواضعة جداً”.

وأردف: “ لما شفت أفشة في الملعب، قلتله أنك أفضل لاعب في العالم ومعاك الكرة، ولكن بدون الكرة أنت أسوء لاعب في العالم”.

واختتم: “لسه من يومين مكلمني، واعتذرلي في الفترة السابقة بسبب تليفوني، ودا شئ بسيط من ذوقة”.

نتيجة مباراة الأهلي والمقاولون

وحقق النادي الفوز علي المقاولون العرب بنتيجة هدفين دون رد في لقاء مؤجل من الأسبوع السادس والعشرين من بطولة الدوري الممتاز، على ملعب المقاولون العرب، ضرب الأهلي هدفين اللقاء في الربع ساعة الأخير.

سجل صلاح محسن الهدف الأول في اللقاء في الدقيقة السابعة والسبعون من عمر المباراة من خلال كرة مقوسة من الطرف الأيمن لصالح الأهلي عن طريق أكرم توفيق، وبعد ارتباك دفاعي من فاروقا نور الدين مدافع المقاولون العرب، لتصل إلى صلاح محسن يسار منطقة الجزاء سددها بالقدم اليسرى ارتطمت بالعارضة وسكنت شباك حسن شاهين حارس مرمى المقاولون العرب.

محمد شريف يضرب بالثاني

رفض محمد شريف لاعب النادي الأهلي الخروج من المباراة بدون أن يترك بصمته في شباك المقاولون ليضرب بالهدف الثاني في الدقيقة الرابعة ن الوقت البدل ضائع من عمر المباراة، من خلال كرة طولية رائعة من والتر بواليا من وسط الملعب لتصل إلى محمد شريف بعدما ارتطمت بفاروقا نور الدين لينطلق مهاجم الأهلي بالكرة، ومن ثم انفرد بحارس المرمى وسدد كرة بالقدم اليسرى داخل الشباك.

تبديلات النادي الأهلي

أجري الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني التبديل الأول في المباراة في الدقيقة السابعة والخمسون من مر المباراة بخروج ياسر إبراهيم ودخول والتر بواليا، وجاء التبديل الثاني في الدقيقة التاسعة والستون من عمر المباراة بدخروج حسين الشحات ودخول صلاح محسن ، وجاء التبديل الثالث في المباراة في الدقيقة الثانية والثمانون من مر المباراة بخروج طاهر محمد طاهر ودخول المغربي بدر بانون، في خط الدفاع .