عاجل.. السودان: الملء الأول لسد النهضة عطّل محطات المياه فى الخرطوم

وأضافت مريم الصادق المهدى، فى كلمتها خلال جلسة مجلس الأمن، بشأن سد النهضة، إنه فى يوليو من العام الماضى أعلمتنا إثيوبيا بملء سد النهضة للعام الأول عام 2020 من غير أى إخطار ما تتسبب فى انخفاض مناسيب النيل فجأة، وهو ما تسبب بدوره فى خروج محطات المياه فى الخرطوم عن الخدمة لثلاث أيام"
وتابعت "أرسل وزير الرى الإثيوبى خطابا بتاريخ الخامس من يوليو الجارى يؤكد إصرارهم على الملء للعام الثانى ورغم إعلامنا لهم بمخاطر ذلك الملء على دولنا".
وأوضحت "إثيوبيا عرضت لنا بوضوح كيف تتصرف مع المواطينن السودانين حينما لا يوجد اتفاق قانونى ملزم".
وأشارت إلى أن أنه بالنسبة لحماية السدود السودانية فان سد الروصيرص السد الرملى الذى يبعد 100 كيلو متر وهو أقل من عشر حجم سد النهضة من حيث سعة الاستيعاب ويروى 70% من مشروعات السودان المروية ويولد 40 % من كهرباء السودان".
ولفتت إلى أنه "إذا لم تتوافر لنا المعلومات الكافية عن تشغيل سد النضهة فإن سلامة سد الرصيرص تكون فى خطر كبير وقدرته على توفير الكهرباء وللمشاريع الاستثمارية الضخمة والتى يعول عليها السودان تكون عرضة للضياع والفشل".
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