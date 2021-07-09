وزيرة خارجية السودان: ملء وتشغيل سد النهضة يجب أن يكون وفق اتفاق ملزم

جدة - نرمين السيد - وأضافت الوزيرة، خلال كلمتها بجلسة مجلس الأمن حول أزمة سد النهضة الإثيوبى، أن السودان دعم حقوق إثيوبيا فى التنمية، ولكن بشرط التوصل لاتفاق ملزم لتشغيل السد، مشددة على ضرورة الحفاظ على حقوق الدول الثلاث المعنية بسد النهضة، مشيرة إلى أن السد يُقلل نسبة الأراضى الزراعية فى السودان، وأكدت أن صمت مجلس الأمن سيكون رسالة خاطئة وربما يسفر عن تداعيات خطيرة.

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