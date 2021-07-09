وزير الخارجية : إثيوبيا وضعت عقبات أمام التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة

جدة - نرمين السيد - وأضاف شكرى خلال مؤتمر صحفى، عقب جلسة مجلس الأمن بشأن سد النهضة، أن إثيوبيا وضعت عقبات أمام التوصل إلى أى اتفاق رغم المرونة التى أظهرتها مصر والسودان. وأدلى وزير الخارجية ‫سامح شكرى، بتصريحات لوسائل الإعلام الدولية، وذلك عقب جلسة مجلس الأمن حول ‫سد النهضة الإثيوبى.

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