مريم الصادق: إثيوبيا تستعمل قدرتها المنفردة فى تهديد أمن وسلامة السودانيين

جدة - نرمين السيد - قالت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدى، فى كلمتها بجلسة مجلس الأمن حول أزمة سد النهضة الإثيوبى، إن إثيوبيا تستعمل قدرتها المنفردة فى إدارة السدود المقامة على أراضيها فى تهديد أمن وسلامة المواطنين السودانيين.





وأوضحت المهدى أن السودان شارك بحسن نية وفعالية فى جميع مفاوضات سد النهضة منذ انطلاقها عام 2011، مضيفة: "علاقتنا بإثيوبيا تتسم بخصوصية وتقوم على التعاون وتقوية الأواصر الأخوية". واعتبرت الوزيرة أن استهداف تعطيل قدرات السودان الزراعية من خلال ملء وتشغيل سد النهضة أحاديًا، يشكل خطورة كبيرة على مستقبلنا.

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