/639706/محمد-صلاح-ينشر-صورا-خاصة-مع-أسرته-في-المالديف

نشر محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، صوراً عبر حسابه الشخصي على فيس بوك، ظهر خلالها بصحبة زوجته وابنتيه مكة وكيان، خلال نزهة على أحد الشواطئ.

ويستعرض دوت الخليج صور محمد صلاح في نزهتة الصيفية في فترة الراحة، مع عائلتة.

وذكرت تقارير صحفية إنجليزية، أن نادي ليفربول الإنجليزي قرر بدء محادثات تجديد عقد مهاجمه الدولى المصري محمد صلاح، وحسم مستقبل الفرعون في أقرب وقت ممكن، حيث ينتهي عقده مع الريدز في صيف 2023.

وأكدت صحيفة "صنداي وورلد" الإنجليزية، أن ليفربول يستعد لإجراء محادثات مع محمد صلاح ومستشاريه من أجل حسم مستقبله في الأنفيلد في أقرب وقت ممكن لإنهاء التكهنات الحالية.

وأوضحت الصحيفة، أن محمد صلاح لم يتخذ قرارًا بعد بشأن ما إذا كان سيوقع ما قد يكون آخر عقد كبير في مسيرته المهنية، أم سيفضل الرحيل.

وأشارت صنداي وورلد، إلى أنه يجب الأخذ في الاعتبار إحجام مالكي ليفربول عن تقديم عقود طويلة الأمد للاعبين فوق سن الثلاثين، ومن ثم قد يحتاجون إلى استثناء خاص للإبقاء على صلاح 29 عامًا لمدة أربع سنوات مقبلة.

وأفادت بأنه رغم ذلك، فلا يوجد ضمان حتى الآن بأن صلاح يريد إنهاء مسيرته في ليفربول.

ويتصدر محمد صلاح والإسباني تياجو ألكانتارا قائمة أجور لاعبي ليفربول بحصولهما على 200 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، ونفس الحال لا يجب إغفال مسألة حسم مستقبل أكثر من لاعب آخر في ليفربول، مثل جوردان هندرسون (31 عامًا)، فيرجيل فان دايك (29)، ساديو ماني (29) وروبرتو فيرمينو (29)، وجميعهم فى نفس العمر تقريبا.