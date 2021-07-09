الأوقاف : خصم شهرين من الإمام الذى أفتى بحرمانية أكل المرأة فى الشارع

جدة - نرمين السيد - وقالت الوزارة، إن الإمام أيمن محمد مصطفى، أكد أن حسابه على صفحة التواصل الاجتماعى فيس بوك قد تم اختراقه، وأنه قد حرر المحضر رقم 109 لسنة 2021، وأن هذا المنشور لم يصدر عنه وليس فكره ولا يمثله.
وتابعت الوزارة: "مع كل ذلك تم مجازاته بخصم شهرين من بدل صعود المنبر تنبيها على كل منتسب للوزارة أن يحافظ على كلامه وعلى صفحته، وأن يدقق ما ينشر أو ينقل.
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