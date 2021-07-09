كمونة لـ دوت الخليج: «بيراميدز مقدمش كل المطلوب أمام الإنتاج»

/639709/كمونة-لـ-تحيا-مصر-بيراميدز-مقدمش-كل-المطلوب-أمام-الإنتاج

كشف سمير كمونة لاعب الأهلي السابق ولاعب المنتخب الأسبق في الأستوديو التحليلي من داخل دوت الخليج لمباراة الأهلي والمقاولون العرب بالدوري، مع الإعلامي عبد الناصر زيدان، أن مباراة بيراميدز والإنتاج الحربي أمس في الدوري أضل نتيجة عادلة خرجت بها المباراة.

وقال كمونة: “لاعبي بيراميدز قوية وأسماء بارزة في الكرة المصرية، ولكن الإنتاج قدم مباراة جيده”.

وواصل: “لاعبي بيراميدز يمكنهم أن يقدمو أكثر مما قدموه أمس، ولو لعبو المباراة بشكل تاني كان ممكن النتيجة تتغير لصالحهم”.

وزاد: “بيراميدز مش بتقدم كل مجهودها في المباريات، ودا شئ مخزي للفريق قبل النادي، بالنسبة للأسماء الموجوده في الفريق”.

وأردف: “الإنتاج الحربي قدم مباراة قوية، أمام أسماء في فريق بيراميدز لامعه وقوية، وأتمنى الإستمرار في ذلك في كل المباريات”.

وأكمل: “بيراميدز مقدمتش كل قدراتها أمس في المباراة، والنتيجة كانت عادلة علي الفريقين، وكان ممكن أن الإنتاج يفوز بالمباراة”.

واختتم: “ التعادل نتيجة سيئة لبيراميدز، والمباراة كانت مفتوحة وممتعة من الطرفين، وفريق بيراميدز مقدمش كل المطلوب منه، وهناك فرق أقل منهم بتقدم أفضل من كده، ودا مش فريق يساوي أكثر من نصف مليار جنيه”.

نتيجة مباراة بيراميدز والإنتاج

حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة بيراميدز والإنتاج الحربي، بنتيجة هدفين مقابل هدفين، في لقاء جمع الفريقين في الأسبوع الثاني والعشرون من بطولة الدوري الممتاز، علي ملعب وي للسلام.

تقدم فريق الإنتاج الحربي العرب في نتيجة المباراة في الدقيقة التاسعة من عمر المباراة، من خلال مامادو نياس أرسل تمريرة عرضية من جهة اليمين لمصطفى البدري على حدود منطقة الجزاء فسدد الأخير الكرة مباشرة بشكل رائع لتمر في أقصى الزاوية اليمنى داخل الشباك.

أهداف الفريقين في المباراة

رد الفريق السماوي على هدف الإنتاج الحربي في الدقيقة الثلاثون من عمر المباراة عن طريق محمد الجباس، من خلال عبدالله السعيد أرسل تمريرة عرضية من جهة اليسار لداخل منطقة الجزاء وصلت لإسلام عيسى داخل منطقة الجزاء فمررها بدوره لمحمد الجباس أمام المرمى وحولها الأخير برأسية قوية داخل الشباك.

جاء الهدف الثالث في المباراة في الدقيقة الثالثة والسبعون من عمر اللقاءن لفريق الإنتاج الحربي، من خلال مامادو نديوكو نياس مرر الكرة لمصطفى البدري على حدود منطقة الجزاء فسدد الأخير الكرة لتصطدم بالقائم الأيمن وتسكن الشباك.

سجل فريق بيراميدز في الدقيقة الرابعة والثمانون من عمر المباراة هدف التعادل من خلال عبد الله السعيد أرسل تمريرة رائعة لأحمد فتحي خلف المدافعين داخل منطقة الجزاء فسدد الأخير الكرة وتصدى لها الحارس أحمد يحيى ولكن تابعها برأسية قوية اللاعب محمود وادي لتسكن الكرة الشباك.

موقف بيراميدز في الدوري

يحتل فريق بيارميدز المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 37 نقطة، من أصل 25 مباراة خاضها الفريق السماوي في هذا الموسم.