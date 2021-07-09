سمير كمونة لـ دوت الخليج«شيكابالا لاعب كبير ولازم يركز ويترك الإعلام»

/639710/سمير-كمونة-لـ-تحيا-مصرشيكابالا-لاعب-كبير-ولازم-يركز-ويترك-الإعلام

كشف سمير كمونة لاعب الأهلي السابق ولاعب المنتخب الأسبق في الأستوديو التحليلي من داخل دوت الخليج لمباراة الأهلي والمقاولون العرب بالدوري، مع الإعلامي عبد الناصر زيدان، أن شيكابالا قائد الزمالك عليه بالتركز مع فريقه ويدع تلك التريحات الإعلامية خارج مسارة، في الفترة القادمة.

وقال كمونة: “شيكابالا لازم يركز في الفترة القادمة مع القلعة البيضاء، ودا لمصلحة الفريق”.

وزاد: “شيكابالا لاعب كبير في الكرة ولازم يركز في بطولة الدوري والكأس في الفترة القادمة ، كما صرح”.

واختتم: “التصريحات الإعلامية للاعبي كبار مثل شيكابالا دي بتأثر على تركيز أصدقائة في الفريق”.

تصريحات شيكابالا

وأكد محمود عبدالرازق "شيكابالا" قائد نادي الزمالك وصانع ألعاب الفريق، إن تركيز اللاعبين ينصب حالياً على تحقيق ثنائية الدوري وكأس مصر.

وقال شيكابالا في تصريحات لقناة "الزمالك" إن هناك إصرار من اللاعبين على حصد الثنائية هذا الموسم لإسعاد الجماهير".

وأضاف نجم الفريق: "الاستقرار يصنع الفارق دائماً، فعندما نشعر به تتحسن النتائج بشكل طبيعي، لكننا في فترات سابقة كنا نصحو كل يوم لنجد وضع جديد في النادي".

وتابع: "يجب منح الزمالك قدر من الاستقرار مثلما ينعم به آخرون".

شيكابالا شدد على أنه لا ينشغل بوجوده مع منتخب مصر أم لا في الفترة المقبلة مشيرا إلى أنه يركز حالياً مع الزمالك لتقديم أفضل ما لديه.

علي هشام لاعب كرة اليد

أكد علي هشام لاعب الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، أنه يتطلع لحصد الألقاب والبطولات مع الفريق في الموسم الجاري.

وقال اللاعب :” أتواجد في نادي الزمالك منذ صغري، منذ أن كان والدي لاعباً في صفوف فريق اليد”.

وأضاف: “لعبت لنادي الجزيرة ونادي الشارقة الإماراتي، ومن ثم عدت إلى الزمالك من جديد”.

وتابع: “توجت بالعديد من البطولات مع النادي وأسعى إلى حصد المزيد من الألقاب مع الفريق”.

علاقات قوية

وأكمل: “جميع اللاعبين بمثابة الإخوة بالنسبة لي، ونقضي معظم الأوقات مع بعضنا”.

وواصل: ” أتمتع بعلاقة قوية مع الثنائي وسام نوار ومصطفى بشير، ودائما ما تجمعنا مواقف كوميدية”.

وأوضح:” مباراة السوبر الإفريقي أمام الأهلي من أحب المواجهات بالنسبة لي، أما مواجهة الترجي في تونس أمام جماهيره فلها ذكرى خاصة لدي”.