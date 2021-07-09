وزير الأوقاف يؤدى خطبة الجمعة اليوم بمسجد نور الإيمان بالعاشر من رمضان

جدة - نرمين السيد - وأعلنت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة اليوم، والذى سيكون تحت عنوان "فضائل العشر ومفهوم العمل الصالح ".
ونبهت الوزارة على جميع الأئمة الالتزام بـ موضوع خطبة الجمعة نصا أو مضمونا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا فى سعة أفقهم العلمى والفكرى، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.
وقالت: "نسأل الله العلى القدير أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين، وألا يكتب علينا ولا على أحد من خلقه غلق بيوته مرة أخرى".
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