افتتاح السيسى مؤتمر التعاون الإسلامى يتصدر اهتمامات صحف القاهرة

جدة - نرمين السيد - ففى صحيفة (الأهرام) وتحت عنوان (الرئيس خلال افتتاحه المؤتمر الوزارى الثامن لمنظمة التعاون الإسلامى الخاص بالمرأة: الإسلام أعطاها حقوقها.. ويجب منحها الفرصة كاملة فى جميع المجالات) نقلت الصحيفة كلمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، فى افتتاحه المؤتمر الوزارى الثامن لمنظمة التعاون الإسلامى الخاص بالمرأة، والتى أكد خلالها أن غاية الدول هى تحقيق التقدم والنهضة، ولن يتم ذلك دون تمكين حقيقى للمرأة فى جميع مجالات الحياة، منوها بأن تمكين المرأة كلمة السر فى بناء الحضارات القوية، من أجل ذلك فإن واجبنا المخلص تجاه شعوبنا فى المجتمعات الإسلامية يحتم علينا منح المرأة الفرصة الكاملة فى جميع المجالات.

وأوضح الرئيس أننا اليوم لدينا فرصة تاريخية لطرح الصورة الحقيقية والصحيحة، حول وضعية المرأة فى الإسلام، وتسليط الضوء على إنجازات دول المنظمة فى المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة وحمايتها من العنف والتمييز، وأوضح أن ديننا الحنيف أعطى المرأة حقوقها من أكثر من 1.400 عام.

وأشار الرئيس السيسى إلى أن مصر حرصت، عند وضع خطط عملها فى التعامل مع جائحة كورونا على الاهتمام بالحد من تداعياتها على المرأة، ورصدت لهذا الهدف مخصصات واسعة.

وأكد الرئيس أن مصر ستسعى خلال رئاستها للدورة الثامنة لمؤتمر وزراء المرأة لدول منظمة التعاون الإسلامي، على مدار العامين المقبلين، إلى التركيز على قضيتين أساسيتين: الأولى التمكين الاقتصادى للمرأة، والثانية مكافحة التداعيات السلبية للإرهاب والتطرف على المرأة.

وأوضح أنه أصدر توجيهات بتحمل مصر تسديد حصة المساهمات السنوية للدول الشقيقة الأقل نموا فى المنظمة وعددها 22 دولة.

وأشارت صحيفة (الجمهورية) إلى أن الرئيس السيسى استقبل، أمس الخميس، بريندان بيكتل الرئيس التنفيذى لشركة بيكتل الأمريكية، حيث أطلع الرئيس السيسى، على مشروع إقامة مجمع للبتروكيماويات فى المنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس، الذى يعد الأضخم من نوعه فى المنطقة بقيمة استثمارية تبلغ حوالى 5ر7 مليار دولار، وذلك بالشراكة بين قطاع البترول وشركة "بيكتل" الأمريكية.

ونقلت الصحيفة تصريح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى بأن الرئيس السيسى رحب بمسئولى شركة بيكتل العالمية، مؤكدًا عمق علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية الممتدة بين مصر والولايات المتحدة فى جميع المجالات، والحرص على تعزيز تلك العلاقات بين البلدين بما يساهم فى تحقيق الأهداف التنموية المشتركة.

كما وجه الرئيس السيسى، بمواصلة التنسيق والتعاون مع شركة "بيكتل" بهدف تطوير أنشطتها فى مصر، خاصةً فى مجالى الطاقة والنقل، وذلك على خلفية الخبرات العريضة للشركة، وفى ضوء ما تتمتع به مصر حاليًا من استقرار شامل مكتمل العناصر، وبنية تحتية حديثة وشبكة طرق ومحاور وموانئ عالمية المواصفات، وشريان قناة السويس التجارى الأهم فى العالم، فضلاً عن توفر الإرادة السياسية القوية والقرار التنفيذى الصادر من أعلى مستوى فى الدولة، وهى عوامل تمثل فى محصلتها فرص واعدة داخل مصر لنجاح أى استثمارات أجنبية تسعى للعمل وتطوير نشاطها فى المنطقة.

وفى سياق متصل، نقلت (الجمهورية) إدانة جمهورية مصر العربية لاغتيال الرئيس "جوفينيل مويس" رئیس جمهورية هايتي، وتقدمها بخالص تعازيها للحكومة والشعب الهايتى الصديق فى هذا الحادث الأليم، مؤكدة ضرورة تقديم المسئولين عن هذه الجريمة إلى العدالة دون تأخير.

ونقلت الصحيفة تصريح السفير بسام راضى بأن جمهورية مصر العربية دعت كافة الأطراف فى جمهورية هايتي، إلى التهدئة واستئناف العملية السياسية فى البلاد، والعمل على استعادة الاستقرار على نحو يضمن أمن الشعب الهايتى وسلامة مؤسسات الدولة.

وتحت عنوان (روسيا ترفع حظر الطيران عن المنتجعات المصرية) قالت صحيفة (المصرى اليوم) إن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أصدر قرارًا بإلغاء حظر الرحلات الجوية إلى المنتجعات المصرية، وذلك بعد ما يقرب من ست سنوات من التوقف.



ونقلت الصحيفة عن وكالة (تاس) الروسية أن موسكو رفعت حظر الطيران العارض إلى مصر.

وأشارت إلى أن العاملين فى مجال السياحة بالبحر الأحمر وشرم الشيخ رحبوا بقرار استئناف الحركة السياحية الروسية إلى شرم الشيخ والغردقة، الأمر الذى يعنى المزيد من الإشغالات وإعادة فتح الفنادق والقرى السياحية المغلقة منذ فترة تصدر فيها السائحون الروس قائمة الجنسيات التى تزور مصر بشكل عام، والبحر الأحمر وجنوب سيناء بشكل خاص لعدة سنوات.

وفى الشأن المحلى أيضا نقلت صحيفة (الشروق)- تحت عنوان (التعليم: تطبيق قانون الغش الجديد فى امتحانات الثانوية العامة هذا العام)- بيان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتى أكدت خلاله أنه سيتم تطبيق قانون الغش الجديد فى امتحانات الثانوية العامة هذا العام، محذرة الطلاب من إدخال أى محمول أو أى وسيلة للغش الإلكترونى داخل اللجان، مع حظر دخول أى كتاب خارج أو ملازم أو مذكرات، والمسموح فقط دخول كتاب المدرسة بنسخته الورقية أو مطبوعا مدون عليها ملاحظات الطالب الشخصية فقط، مضيفة أنه غير مصرح بدخول كتاب القواعد النحوية وقصة الأيام فى امتحان اللغة العربية.

وقالت الصحيفة إن الوزارة انتهت من تركيب كاميرات مراقبة بجميع اللجان التى ستعقد بها الامتحانات، مع إعادة توزيع العصا الإلكترونية التى تم استخدامها بلجان الدبلومات الفنية على لجان امتحانات الثانوية العامة لتفتيش الطلاب قبل الدخول.

ونقلت الصحيفة تحذير الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، الطلاب، من محاولات تهكير "التابلت"، مؤكدا أن الوزارة تقوم بسلسلة من الإجراءات التقنية التأمينية، لافتا إلى أن من يحاول تهكير "التابلت" بهدف الغش سوف يدفع ثمنا باهظا.