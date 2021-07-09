عاجل.. وفاة السيدة جيهان السادات

جدة - نرمين السيد - كانت الحالة الصحية لأرملة الرئيس الراحل أنور السادات، تدهورت ما دفع الطاقم الطبى السبت الماضى، إلى منع زيارتها والاكتفاء بمتابعة وضعها من خلف زجاج العناية المركزة.

ونقلت السيدة جيهان السادات، إلى المركز الطبى العالمى التابع للقوات المسلحة المصرية الخميس الماضى فى ظروف مرضية حرجة.

وقال محمد أنور السادات ابن شقيق الرئيس الراحل فى بيان: «سلامتك يا أم الأبطال»، اللقب الذى أطلقته أسر شهداء حرب أكتوبر عليها نظرا لما قدمته لرعايتهم عبر مشاريع «الوفاء والأمل»، و«قرى الأطفال» وغيرها، وتابع: «استطاعت أن تفى بواجباتها الأسرية وضربت نموذجا فريداً من العطاء والتسامح والبساطة.. وتحملت رحلة مشقة وكفاح مع زوجها من بداية حياته وحتى وفاته، فكانت خير سند وداعم».