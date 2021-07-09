/639715/ننشر-أسعار-الذهب-إنخفاض-لأول-مرة-منذ-شهر

يتطلع الكثير من المواطنين إلى معرفة أسعار الذهب فى السوق، وذلك لاستخدامه فى العديد من الأمور أهمها اعتباره «شبكة» وهى الجزء الرئيسي في العلاقات الزوجية، وأيضاً يمكن أن يتم استخدامها للتجارة.

تحيامصر

أسعار الذهب اليوم الجمعة

وشهدت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، انخفاضاً لأول مرة، وذلك بمقدار 5 جنيه مصري، بعد استمرار فترة ارتفاع سعر الذهب حتى مساء أمس، وهذا يعتبر مفاجئ في اسعار الذهب اليوم عن سلوك الذهب في الفترة السابقة، ومن المتوقع عودة زيادة الاسعار من جديد خلال اليوم.

أسعار الذهب .. تحيا مصر ينشر التفاصيل

هذا ويسعى موقع دوت الخليج في التقرير التالي رصد أبرز الأسعار الخاصة بالذهب اليوم، والذي شهد انخفاضاً اليوم، وفي السطور التالية قائمة أسعار الذهب اليوم:-

- جرام الذهب عيار 24 اليوم يسجل 893.75 جنيه مصري

- أسعار جرام الذهب عيار 22 اليوم يسجل 819.25 جنيه مصري

وتجدر الإشارة إلى أن سعر الذهب اليوم عيار 21 لاهتمامهم الشديد به، حيث يسجل سعر الذهب اليوم عيار 21 حوالي 782 جنيه مصري.

- أسعار جرام الذهب عيار 14 اليوم يسجل 521.25 جنيه مصرى.

- أسعار جرام الذهب عيار 12 اليوم يسجل 446.75 جنيه مصري

- أسعار جرام الذهب عيار 9 اليوم يسجل 335.25 جنيه مصري

- سعر جنيه الذهب اليوم وصل إلى 6850 جنيه مصري عند الشراء بينما يسجل 6280 عند البيع.

-سعر أونصة الذهب اليوم يسجل 1799 دولار للشراء والبيع