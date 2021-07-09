/639716/الرئاسة-تنعى-جيهان-السادات-والسيسي-يمنحها-وسام-الكمال

تحيا مصر

وفاة السيدة جيهان السادات

ونشرت صفحة المتحدث باسم الرئاسة المصرية على موقع فيسبوك النعي، والتي جاء فيها:" قدمت نموذجاً للمرأة المصرية في مساندة زوجها في ظل أصعب الظروف وأدقها، حتى قاد البلاد لتحقيق النصر التاريخي في حرب أكتوبر المجيدة الذي مثل علامةً فارقةً في تاريخ مصر الحديث، وأعاد لها العزة والكرامة.

الرئيس السيسي يمنح السيدة جيهان السادات وسام الكمال

وقد أصدر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً بمنح السيدة جيهان السادات وسام الكمال، مع إطلاق اسمها على محور الفردوس.