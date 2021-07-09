/639713/أفشة-يوضح-حقيقة-الخلاف-مع-محمد-شريف-في-الأهلي

كشف محمد مجدي افشة لاعب الأهلي عن موقفه من العلاقة مع محمد شريف مهاجم الفريق الأول لكرة القدم وذلك عبر موقع تداول الصور والفيديوهات " إنستغرام" ويستعرض دوت الخليج التفاصيل.

وكتب محمد مجدي أفشة عبر انستغرام: "الحمد لله على الفوز، توقيت مهم للغاية ووقت صعب، إن شاء الله الأهلى قد الرهان ومحمد شريف لاعب رائع ومستقبل هجوم مصر، بإذن الله يكون هداف الدوري وهداف مصر، رهان كبير عليه وعلى كل المهاجمين بالفريق نعدى بيهم إن شاء الله التحدى الكبير، مبروك".

وسجل صلاح محسن الهدف الأول في اللقاء في الدقيقة السابعة والسبعون من عمر المباراة من خلال كرة مقوسة من الطرف الأيمن لصالح الأهلي عن طريق أكرم توفيق، وبعد ارتباك دفاعي من فاروقا نور الدين مدافع المقاولون العرب، لتصل إلى صلاح محسن يسار منطقة الجزاء سددها بالقدم اليسرى ارتطمت بالعارضة وسكنت شباك حسن شاهين حارس مرمى المقاولون العرب.

محمد شريف يضرب بالثاني

ورفض محمد شريف لاعب النادي الأهلي الخروج من المباراة بدون أن يترك بصمته في شباك المقاولون ليضرب بالهدف الثاني في الدقيقة الرابعة ن الوقت البدل ضائع من عمر المباراة، من خلال كرة طولية رائعة من والتر بواليا من وسط الملعب لتصل إلى محمد شريف بعدما ارتطمت بفاروقا نور الدين لينطلق مهاجم الأهلي بالكرة، ومن ثم انفرد بحارس المرمى وسدد كرة بالقدم اليسرى داخل الشباك.

تبديلات النادي الأهلي

أجري الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني التبديل الأول في المباراة في الدقيقة السابعة والخمسون من مر المباراة بخروج ياسر إبراهيم ودخول والتر بواليا، وجاء التبديل الثاني في الدقيقة التاسعة والستون من عمر المباراة بدخروج حسين الشحات ودخول صلاح محسن ، وجاء التبديل الثالث في المباراة في الدقيقة الثانية والثمانون من مر المباراة بخروج طاهر محمد طاهر ودخول المغربي بدر بانون، في خط الدفاع .

تشكيل الأهلي امام المقاولون

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وأكرم توفيق.

خط الوسط: حمدي فتحي وأليو ديانج وأفشة وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: محمد شريف.

ويجلس على دكة البدلاء: مصطفى شوبير ومحمد هاني وجونيور أجايي ووالتر بواليا وصلاح محسن وبدر بانون ومحمود كهربا ورامي ربيعة ومحمود وحيد.