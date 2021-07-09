/639714/نقل-النواب-يتوجه-لمدينة-الطور-والنائب-علاء-عابد-اللجنة-حريصة-على-متابعة-مشروعات-الطرق

يتوجه وفد برلماني من لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، اليوم الجمعة إلي مدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، لتفقد مشروعات الطرق بالمدينة، بحضور اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.

تحيامصر

نقل النواب تتوجه لمدينة الطور بجنوب سيناء

وتأتى الجولة في إطار زيارة الوفد البرلماني إلي محافظة جنوب سيناء التي استهلها يوم الاربعاء الماضي، تفقد خلالها مشروعات الطرق بمدينة شرم الشيخ، وميناء شرم الشيخ السياحي في حضور رئيس هيئة موانيء اللواء أركان حرب مهندس محمد عبد الرحيم حميد.

علاء عابد : اللجنة حريصة على المتابعة الميدانية لمشروعات الطرق

من جانبه أكد النائب علاء عابد، حرص لجنة النقل والمواصلات علي المتابعة الميدانية لمشروعات الطرق التي تشهدها ربوع مصر، علي أرض الواقع، حيث سبق وان قامت اللجنه بزيارة مينائي الاسكندرية، ودمياط ، وتفقد الطريق الساحلي ،وعدد من الطرق الجانبية، مشيرا إلي أهمية جنوب سيناء كقبله للسياحة، وهي أرض واعده جاذبه للاستثمار.

ويضم الوفد البرلماني الذي يرأسه النائب علاء عابد رئيس لجنه النقل والمواصلات، كل من : النائب محمود الضبع وكيل لجنه النقل والمواصلات، النائب محمد عوض السيد امين سر لجنه النقل والمواصلات ونائب جنوب سيناء ، النائب خالد عبد المولي، النائب حسام عاشور، النائب احمد سعد نويصر، النائب نادر الخبيري، النائب حازم عويان ، النائب حمدي عبد الوهاب، النائب مصطفي محمود، النائب محمد الكيال، النائب كمال أبو جليل ، النائب ناصر هداية ،الدكتور محمد علي مستشار لجنه النقل والمواصلات، وهشام عبد الرازق امين اللجنة.