/639718/تعليق-مثير-من-شريف-إكرامي-على-سد-النهضة-وخطاب-وزير-الخارجية

أكد شريف إكرامي حارس مرمى النادي الأهلي السابق وبيراميدز الحالي على ضرورة موافقة أثيوبيا في أزمة سد النهضة ويستعرض دوت الخليج تفاصيل التويتة.

شريف إكرامي يوضح موقفه من أزمة سد النهضة

وكتب شريف إكرامى حارس مرمى بيراميدز الحالى والأهلى السابق معلقا على خطاب سامح شكري وزير الخارجية أمام مجلس الأمن:" ‏خطاب قوي من وزير الخارجيه سامح شكري امام مجلس الأمن، وأتصور أنها الخطوة الدبلوماسية الأخيرة من جانب مصر أمام المجتمع الدولي لمحاولة حل الأزمة".

وواصل إكرامي: " والتي أتمنى أن تستجيب لها إثيوبيا تجنباً لمواجهة عسكرية لن تكون في صالحها على الإطلاق".

وكشف محمد مجدي افشة لاعب الأهلي عن موقفه من العلاقة مع محمد شريف مهاجم الفريق الأول لكرة القدم وذلك عبر موقع تداول الصور والفيديوهات " إنستغرام" ويستعرض دوت الخليج التفاصيل.

وكتب محمد مجدي أفشة عبر انستغرام: "الحمد لله على الفوز، توقيت مهم للغاية ووقت صعب، إن شاء الله الأهلى قد الرهان ومحمد شريف لاعب رائع ومستقبل هجوم مصر، بإذن الله يكون هداف الدوري وهداف مصر، رهان كبير عليه وعلى كل المهاجمين بالفريق نعدى بيهم إن شاء الله التحدى الكبير، مبروك".

وسجل صلاح محسن الهدف الأول في اللقاء في الدقيقة السابعة والسبعون من عمر المباراة من خلال كرة مقوسة من الطرف الأيمن لصالح الأهلي عن طريق أكرم توفيق، وبعد ارتباك دفاعي من فاروقا نور الدين مدافع المقاولون العرب، لتصل إلى صلاح محسن يسار منطقة الجزاء سددها بالقدم اليسرى ارتطمت بالعارضة وسكنت شباك حسن شاهين حارس مرمى المقاولون العرب.

محمد شريف يضرب بالثاني

ورفض محمد شريف لاعب النادي الأهلي الخروج من المباراة بدون أن يترك بصمته في شباك المقاولون ليضرب بالهدف الثاني في الدقيقة الرابعة ن الوقت البدل ضائع من عمر المباراة، من خلال كرة طولية رائعة من والتر بواليا من وسط الملعب لتصل إلى محمد شريف بعدما ارتطمت بفاروقا نور الدين لينطلق مهاجم الأهلي بالكرة، ومن ثم انفرد بحارس المرمى وسدد كرة بالقدم اليسرى داخل الشباك.