فيديوجراف- جيهان السادات.. دور مجتمعى وإنسانى

جدة - نرمين السيد - كما قامت السيدة جيهان السادات بدور مجتمعى تجاه المرأة المصرية باعتبارها عمود الأسرة، كما تبنت عددا من مشروعات القوانين وحملات واسعة لإصلاح المجتمع دعما للدولة المصرية. وتوفيت منذ قليل السيدة جيهان السادات، أرملة الرئيس الراحل محمد أنور السادات.

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