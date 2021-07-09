إنفوجراف.. جيهان السادات «أم الأبطال»

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جدة - نرمين السيد - ولدت جيهان السادات عام 1933 لأب مصرى وأم بريطانية، وتزوجت السادات فى السادسة عشرة من عمرها.. إذا رافقته فى معركة المجد التى استردت فيها الدولة المصرية أراضيها.
ورفضت أرملة الرئيس الراحل الاشتراك فى الشأن السياسى، ولكنها لعبت دورًا رائعًا فى رعاية مصابى الحرب.. إذ أنشأت جمعية الوفاء والأمل الخاصة برعاية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، لذلك لقبت بـ"أم الأبطال"، منحت وسام الكمال بعد إعلان وفاتها.
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