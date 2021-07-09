الأوقاف: 50%؜ خصما على ترجمات معانى القرآن الكريم بالسواحيلية والإندونيسية

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الأوقاف تقديم المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ولأول مرة فى تاريخه 50% خصمًا على ترجمة معانى القرآن الكريم بالسواحيلية والإندونيسية للمكتبات الكبرى والطلاب الوافدين ولجميع زائرى جناحه بمعرض القاهرة الدولى للكتاب الثانى والخمسين بصالة (4) ( B34).





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