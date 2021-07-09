إنفوجراف.. جيهان السادات الزوجة والأم

جدة - نرمين السيد - توفيت منذ قليل السيدة جيهان السادات، أرملة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وكانت الحالة الصحية لأرملة الرئيس الراحل أنور السادات، تدهورت ما دفع الطاقم الطبى السبت الماضى، إلى منع زيارتها والاكتفاء بمتابعة وضعها من خلف زجاج العناية المركزة.





والإنفوجراف التالى يوضح تاريخ زواجها من الرئيس الراحل محمد أنور السادات وأسماء أبناءهما "3 بنات وولد واحد".

وأصدرت رئاسة الجمهورية منذ قليل بيانا رسميا نعت من خلاله وفاة السيدة جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، والذى توفيت صباح اليوم الجمعة. وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارا بمنح السيدة جيهان السادات وسام الكمال، مع إطلاق اسمها على محور الفردوس.

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