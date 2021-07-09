وزير الإنتاج الحربى يبحث التعاون مع تحالف شركات لإنشاء محطات تحلية المياه

جدة - نرمين السيد - استقبل المهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى، "بيورن .ك. آسيرود" الرئيس التنفيذى لشركة "MPS"، ودافش شارما الرئيس التنفيذى لشركة "Aquatech"، وياسر أحمد فؤاد رئيس مجلس إدارة شركة "Avsecpro "، لمناقشة إمكانية التعاون فى تصميم وإنشاء محطات معالجة وتحلية المياه وتصنيع معداتها.





جاء ذلك بديوان عام وزارة الإنتاج الحربى، وبحضور چوناثان كوهين السفير الأمريكى لدى مصر وعدد من قيادات الوزارة.

فى بداية اللقاء رحب الوزير "مرسى" بالسفير وممثلى شركات التحالف، مؤكدا على أن هذا اللقاء يأتى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتكامل استراتيجية تحلية ومعالجة المياه مع السياسة العامة للدولة للإدارة الرشيدة للمياه، إلى جانب الاستفادة القصوى من المياه المتاحة، وكذلك توطين تصنيع كافة مكونات محطات تحلية / معالجة المياه فى مصر سعيًا لامتلاك القدرة فى هذا المجال.

واستعرض الوزير "مرسى" الإمكانيات التكنولوجية والفنية والبشرية للشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى فى مجال إقامة محطات تحلية المياه ووحدات معالجة مياه الصرف الصحى، مشيراً إلى استعداد وزارة الإنتاج الحربى من خلال شركاتها التابعة إلى التعاون مع شركات التحالف والذى يأتى ضمن إستراتيجية عمل الوزارة بالتعاون مع جميع الشركات العالمية فى مختلف المجالات لنقل وتوطين أحدث التكنولوجيات داخل الشركات والوحدات التابعة.

وصرّح السفير الأمريكى جوناثان كوهين قائلاً: "التوقيع على هذه المذكرة يساعد على إتاحة تكنولوجيا عالمية لتحلية المياه إلى مصر، ونأمل أن تمهد هذه الخطوة الطريق لشركات القطاع الخاص الأمريكى للقيام بدور رئيسى فى قطاع المياه فى مصر، لقد استثمرت الحكومة الأمريكية من جانبها 3.5 مليار دولار فى مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى لخدمة أكبر عدد من المواطنين المصريين".

كما أفاد بيورن .ك. آسيرود الرئيس التنفيذى لشركة "MPS" أن الشركة ملتزمة بتقديم بنية تحتية مائية مستدامة إقتصادياً وبيئياً والذى سيعمل على ضخ استثمارات أجنبية كبيرة فى هذا المجال مما يعمل على خلق فرص عمل جديدة وإنتاج مياه مطابقة للمواصفات وبتكلفة مناسبة.

وأضاف دافش شارما الرئيس التنفيذى لشركة "Aquatech " أن الشركة تمتلك الإمكانيات التكنولوجية التى تساهم بها فى مجالات إقامة محطات تحلية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحى، بالإضافة إلى زيادة نسبة التصنيع المحلى لمكونات هذه المحطات.

وفى نهاية اللقاء صرح المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى باسم وزارة الإنتاج الحربى، محمد عيد بكر، أنه تم توقيع إتفاقية سرية تبادل معلومات بين وزارة الإنتاج الحربى وشركات التحالف، كما تم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون المشترك والذى سيسفر عنه إنشاء شركة جديدة تكون مسؤولة عن تصميم وإنشاء وإدارة وصيانة محطات (تحلية / معالجة) المياه وتوطين التكنولوجيا وتعميق صناعة معداتها ومستلزماتها، وكذلك أعمال التعاون فى مجال البحوث والتطوير المتعلقة بمعالجة وتحلية المياه بأنواعها.

كما اتفق الطرفان على تبادل الزيارات للمتخصصين للإطلاع على الإمكانيات التكنولوجية عن كثب وتحديد أوجه التعاون على أرض الواقع.