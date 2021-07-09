محمد صلاح على رأس قائمة ليفربول المشاركة فى معسكر النمسا

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي قائمة الفريق التى سنخوض المعسكر التحضيري للموسم الجديد والمقرر إقامته يوم 12 يوليو الجارى فى النمسا، والتي شهدت تواجد نجمنا المصري محمد صلاح، بعدما تأكد عدم مشاركته مع المنتخب الأولمبي فى أولمبياد طوكيو.

ويبدأ الريدز الاستعدادات لموسم 2021-22 فى ولاية سالزبورج، حيث من المقرر أن يقوم عدد من اللاعبين الكبار بالانضمام للمعسكر فى اليوم الأول كجزء من فريق مكون من 34 لاعباً.

ومن المقرر أن يبدأ اللاعب الجديد إبراهيما كوناتي التدريبات الاثنين بعد انتقاله من لايبزيج، في الوقت الذي شهدت فيه القائمة تواجد العديد من كبار نجوم الفريق على رأسهم ساديو ماني وفيرجيل فان دايك، فيما يغيب القائد جوردان هندرسون لظروف مشاركته مع منتخب انجلترا في يورو 2020.

كما يغيب أيضا الثلاثي البرازيلي روبرتو فيرمينو واليسون بيكر وفابينيو لظروف مشاركتهم مع منتخب البرازيل في كوبا أمريكا.

وجاءت قائمة ليفربول المشاركة في معسكر النمسا على النحو التالي ..

حراس المرمى: أدريان، كاويمهين كيليهر، لوريس كاريوس، مارسيلو بيتالوجا

المدافعون: إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، جويل ماتيب، جو جوميز، ترينت ألكسندر-أرنولد، كوستاس تسيميكاس، بن ديفيز، ريس ويليامز، نات فيليبس، أندرسون أرويو.

لاعبو الوسط: جيمس ميلنر، نابي كيتا، أليكس أوكسليد تشامبرلين، كورتيس جونز، ماركو جرويتش، بن وودبيرن.

المهاجمون: محمد صلاح، ساديو ماني، تاكومي مينامينو، ديفوك أوريجي، هارفي إليوت، تايوو أوونيي، شي أوجو.

كما ضم كلوب عدد من اللاعبين الشباب والذين جاءوا كالتالي: جيك كاين ، لايتون كلاركسون، هارفي ديفيز ، بيلي كوميتيو ، أوين بيك ، كايد جوردون ، ماتيوز موسيالوسكي تايلر مورتون وكونور برادلي.