نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي يوليو 2021 برقم التليفون في المقال التالي

عمر شويل - جدة فاتورة التليفون الأرضي يطلب المواطنون روابط للاستعلام عن رسوم الهاتف الأرضي الصادرة في يوليو من هذا الشهر. يمكن للعملاء التحقق وإجراء المدفوعات الإلكترونية من خلال الموقع الرسمي ويمكن الاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الارضي عن طريق الاتصال بالرقم المباشر للشركة 19777 ثم اتباع خطوات إدخال رمز المنطقة ورقم الهاتف، والتي من خلالها يمكنك معرفة قيمة فاتورة شهر يوليو للتليفون الأرضي.

فاتورة التليفون الأرضي

يمكن سداد الفواتير من خلال منافذ البيع المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية ، ومنافذ فوري ، ومنافذ أمان ، ومنافذ خدماتي ، ومنافذ مصاري ، ومن خلال مكاتب البريد المصرية المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية.

سداد فاتورة التليفون الأرضي

يمكنك دفع الفاتورة إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي للشركة المصرية للاتصالات ، وإدخال رمز المنطقة ورقم الهاتف الأرضي والضغط لعرض الفاتورة ، ثم تحديد مربع “اختيار الدفع” وإضافة بريدك الإلكتروني ، ثم النقر فوق “الدفع” مربع ، يمكنك الدفع باستخدام بطاقة Visa أو Master Card.

سمحت الشركة للعملاء الذين لم يدفعوا رسوم الهاتف الثابت في أبريل بالتحقق من رسوم الهاتف الثابت ودفعها من خلال موقع المصرية للاتصالات ، ثم توقفت عن تقديم الخدمات لهم في 15 يونيو إذا لم تدفع فاتورة أبريل ، يمكنك التحقق من الفاتورة ، ولكن إذا دفعت فاتورة أبريل ، ستظهر رسالة: “لا توجد فواتير مستحقة”.

طرق سداد فاتورة التليفون الأرضي

ويمكن دفع فاتورة التليفون المنزلي عبر تلك الطرق: